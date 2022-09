Il va y avoir du sport !

Danse, gymnastique, escalade, sports co ou de combat… Plus d’excuse pour ne pas chausser ses baskets et s’adonner à sa discipline préférée.

Vendredi 16 septembre 2022, le complexe sportif de la cité scolaire Barjavel-Roumanille de Nyons a été inauguré. Un nouvel équipement (3 216 m2) qui répond parfaitement à l’accueil et aux besoins des 1 200 collégiens, lycéens et des associations sportives locales qui peuvent désormais en profiter.

La construction est dotée d’une isolation renforcée, d’une chaudière à bois et d’un système de gestion technique des températures de toute la cité scolaire par sondes d’ambiance pour réduire la consommation d’énergie.

Un chantier réalisé grâce à l’investissement de 3,5 M€ du Conseil départemental de la Drôme, auquel se sont ajoutées des aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la commune de Nyons et de l’Etat (dotation soutien à l’investissement des Départements).