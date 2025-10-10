Jeux, outils et innovations : les collégiens du CDJ passent à l’action

Les 70 collégiens du 9ème Conseil départemental des jeunes (CDJ) ont présenté leurs travaux à l’Assemblée départementale.

Des jeunes investis pour leur territoire

Les 70 collégiens du 9ᵉ Conseil départemental des jeunes (CDJ) ont présenté le fruit d’un an de travail devant les élus de l’Assemblée départementale.

Élus en novembre 2024, ils étaient répartis en cinq commissions : Musée de la Résistance, Gestion de l’eau, Intelligence artificielle, Pression scolaire et Aménagement du foyer.

Une borne sonore au musée de la Résistance

À Vassieux-en-Vercors, les jeunes ont voulu redonner vie à l’histoire.

Ils ont enregistré des témoignages audio et créé des montages vidéo pour le musée départemental de la Résistance.

Résultat : une borne interactive qui plonge les visiteurs dans le quotidien des enfants après les combats de l’été 1944.

Coopérer pour mieux gérer l’eau

Préserver la ressource en eau, c’est l’affaire de tous.

La commission Gestion de l’eau a imaginé un jeu de plateau pédagogique, Mal’eau.

Quatre équipes doivent y relever des défis et gérer les imprévus liés à la ressource.

Le jeu sera bientôt disponible dans les collèges drômois et en ligne.

Sensibiliser à l’intelligence artificielle

L’IA fait désormais partie du quotidien des jeunes.

Pour en comprendre les enjeux, la commission Intelligence artificielle a conçu un serious game.

Le joueur y incarne un collégien de 2050 et explore l’impact de l’IA dans la santé, l’éducation, la sécurité et la culture.

Réduire la pression scolaire

Comment aider les collégiens à mieux vivre leur scolarité ?

La commission Pression scolaire a créé un escape game autour du journal intime d’une jeune fille.

Les participants doivent trouver des solutions pour réduire la pression et améliorer le bien-être à l’école.

Un référentiel pour des foyers plus conviviaux

Espaces de détente ou de créativité, les foyers scolaires jouent un rôle clé.

Les jeunes de la commission Foyer ont conçu un référentiel d’aménagement et de bonnes pratiques pour harmoniser ces lieux dans tous les collèges drômois.

Et déjà la 10ᵉ promotion en préparation

Depuis 2016, près de 500 collégiens ont participé au CDJ et porté 39 projets citoyens, aujourd’hui recensés dans le guide des actions éducatives départementales.

La prochaine promotion sera élue en octobre et installée lors de la séance publique du 17 novembre 2025.