Le Grand Repas, un moment gourmand pour les collégiens

Ce jeudi 9 octobre, les élèves de 11 collèges du département ont eu la chance de déguster un menu concocté par les chefs Maxime Szczepaniak et Sébastien Lavaud, à l’occasion de la 6ème édition du Grand Repas.

Porté par le Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et leurs partenaires, cet événement national invite tous les convives à savourer un menu unique élaboré à partir de produits locaux et de saison. Onze collèges drômois participent cette année à l’événement, offrant aux élèves une expérience gourmande et éducative autour du bien manger et des produits du territoire.

Au menu cette année

L’édition 2025 est parrainée par deux chefs drômois : Maxime Szczepaniak, chef du restaurant Mandibule à Alixan) et Sébastien Lavaud (chef du lycée agricole Le Valentin, à Bourg-lès-Valence).

Ensemble, ils ont conçu deux menus mettant à l’honneur les saveurs authentiques de la Drôme et de l’Ardèche : un menu classique mettant à l’honneur la terrine de porc aux noisettes, la cuisse de volaille confite à la clairette de

Die et un moelleux du verger aux marrons d’Ardèche, ainsi qu’un menu végétarien valorisant les patates douces et pois chiches de la Drôme.

Découvrez les recettes détaillées ici

Le Grand Repas au Collège Etienne-Jean Lapassat à Romans-sur-Isère Le Grand Repas au Collège Etienne-Jean Lapassat à Romans-sur-Isère

Plus de 30 000 repas servis en Drôme-Ardèche

La réussite du Grand Repas en Drôme-Ardèche repose sur un partenariat solide entre collectivités et acteurs de la restauration collective permettant de servir 30 000 repas, une participation en constante progression. Une mobilisation exceptionnelle qui concerne onze collèges du Département de la Drôme, la cuisine centrale de Valence Romans Agglo desservant les écoles et crèches de 15 communes, celles de Guilherand-Granges et des Hôpitaux Nord Drôme et du Centre Hospitalier de Valence, ainsi que plusieurs établissements scolaires, Ephad, centres médico-sociaux et restaurants administratifs.

Le Grand Repas à l’EPHAD La Dauphine à Romans-sur-Isère

Un engagement fort pour l’alimentation locale et durable



Au-delà du moment de partage et de convivialité, le Grand Repas constitue un véritable outil de sensibilisation au bien manger et de soutien aux producteurs locaux. L’événement s’inscrit pleinement dans les politiques actives menées par les collectivités partenaires pour favoriser l’accès à une alimentation locale et durable.