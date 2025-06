Succès pour la grande collecte de smartphones usagés

102 appareils récoltés au collège Barjavel

Durant 5 semaines, 16 collèges de la Drôme ont participé à cette grande collecte de smartphones usagers, tablettes ou paires d’écouteurs, organisée par le Département en partenariat avec l’Association départementale d’information sur le logement (ADIL).

Bilan : 406 téléphones, 24 tablettes, 527 câbles et chargeurs et 659 paires d’écouteurs ont été récoltés et seront prochainement recyclés ou reconditionnés.

Avec le plus d’appareils collectés (102), c’est le collège René BARJAVEL de Nyons qui s’est distingué. L’établissement a reçu ce jeudi 5 juin son prix en présence de la vice-présidente du Conseil départemental de la Drôme en charge de l’éducation, Véronique Pugeat.

Sensibiliser les collégiens à l’impact du numérique

Cette action de sensibilisation aux impacts du numérique sur l’environnement est mise en place depuis l’an dernier en partenariat avec l’ADIL, dans le cadre des actions éducatives du Département, proposées aux collèges drômois.

Sept collèges ont participé à cette action éducative cette année : les collèges Jean ZAY et Paul VALERY à Valence, Claude DEBUSSY à Romans-sur-Isère, l’Europe à Bourg-de-Péage, Gustave JAUME à Pierrelatte, Anne CARTIER à Livron-sur-Drôme et Notre Dame des champs à Romans-sur-Isère et 9 autres établissements dont le collège René Barjavel à Nyons ont également participé à l’opération grâce à la sensibilisation des éco-délégués.

Dans tous ces collèges, une boîte de collecte était mise à disposition des élèves pendant cinq semaines entre février et avril.

Donner une seconde vie aux appareils usagers

Les téléphones collectés seront confiés à une filière de reconditionnement mise en place par Orange. Après l’effacement de toutes données personnelles, les appareils en état de marche seront testés avant d’être reconditionnés et revendus. Les mobiles qui ne fonctionnent plus seront, eux, recyclés. Les matières dangereuses traitées et les métaux rares récupérés pour être réutilisés comme matière première. Avec des appareils qui contiennent des métaux rares comme du lithium et du cobalt, du cuivre, de l’argent, de l’étain ou encore de petites quantités d’or, ces téléphones constituent un véritable gisement pour le réemploi ou le recyclage.

Légende photo à la Une : Remise du prix au collège René Barjavel à Nyons ce jeudi 5 juin. Crédit photo : Francis Rey