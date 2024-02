Tous les 6ème à la découverte des stations de la Drôme !

Cette seconde édition bat son plein avec 141 classes participantes, issues de 28 établissements.

Depuis le 15 décembre et jusqu’à la fin de la saison de ski, ce sont ainsi près de 4000 élèves qui seront initiés au biathlon (57 classes), au ski alpin (51 classes), au ski de fond (27 classes) et aux raquettes (6 classes) dans les stations drômoises.

Des journées découvertes synonymes d’apprentissage et de sourires, avec des élèves qui n’avaient, pour la plupart, jamais chaussé les skis. Et quand les conditions d’enneigement ne permettent pas de pratiquer le ski, les collégiens sont initiés au ski-roue, à la course d’orientation et à la découverte du milieu naturel.

Le Département finance le transport des élèves, la location du matériel et l’encadrement par un professionnel (école de ski…), pour un budget d’environ 200 000 € pour l’année 2024.

Les professionnels des stations de la Drôme sont également mobilisés pour la bonne organisation de ces journées.

L’action éducative « Tous les 6ème à la montagne » s’inscrit plus globalement dans le cadre de la politique du Département en faveur de l’éducation, qui propose chaque année une trentaine d’actions éducatives aux collèges publics et privés du territoire. Ces actions sur des thématiques diverses (environnement, culture, sport, santé…) sont prises en charge en totalité par le Département.

Au total, le Département investit chaque année environ 1,1 M€ pour ces projets éducatifs en faveur des collégiens.