En cette rentrée, le Département investit 51 M€ pour des collèges modernes, durables et accueillants au service des 25 862 élèves drômois.
Le nouveau collège Do Mistrau a ouvert ses portes à Suze-la-Rousse
Moderne, durable et intégré dans son environnement, le nouveau collège Do Mistrau accueille 550 élèves depuis la rentrée 2025.
élèves
m² de surface
salles de classes
Un établissement moderne et intégré
Le Département a inauguré à la rentrée 2025 le nouveau collège Do Mistrau.
Il remplace l’ancien établissement et peut accueillir 550 élèves.
Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, le bâtiment s’intègre harmonieusement dans le paysage, à proximité du château de Suze-la-Rousse.
Un projet pensé avec la communauté éducative
Le collège a été co-construit avec les enseignants, les élèves et leurs parents.
Les salles sont lumineuses et équipées de matériel numérique moderne.
Des espaces ouverts et modulables favorisent de nouveaux modes d’apprentissage.
Une exemplarité environnementale
Le Département a fait le choix du bois, de matériaux biosourcés et d’un béton bas carbone.
Un système de chauffage au bois et une conception bioclimatique garantissent confort et performance énergétique toute l’année.
Des accès sécurisés et facilités
En parallèle de la construction, le Département a aménagé les cheminements et voiries d’accès.
Une aire de bus et un parking de 78 places assurent un accueil adapté et sécurisé des élèves et familles.
Un investissement majeur pour la jeunesse
Avec un coût total de 24 M€, financé principalement par le Département, ce projet illustre un engagement fort pour la réussite éducative et l’égalité d’accès aux meilleures conditions d’apprentissage.