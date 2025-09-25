Le nouveau collège Do Mistrau a ouvert ses portes à Suze-la-Rousse

Moderne, durable et intégré dans son environnement, le nouveau collège Do Mistrau accueille 550 élèves depuis la rentrée 2025.

550 élèves 5 500 m² de surface 23 salles de classes

Un établissement moderne et intégré

Le Département a inauguré à la rentrée 2025 le nouveau collège Do Mistrau.

Il remplace l’ancien établissement et peut accueillir 550 élèves.

Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, le bâtiment s’intègre harmonieusement dans le paysage, à proximité du château de Suze-la-Rousse.

Un projet pensé avec la communauté éducative

Le collège a été co-construit avec les enseignants, les élèves et leurs parents.

Les salles sont lumineuses et équipées de matériel numérique moderne.

Des espaces ouverts et modulables favorisent de nouveaux modes d’apprentissage.

Une exemplarité environnementale

Le Département a fait le choix du bois, de matériaux biosourcés et d’un béton bas carbone.

Un système de chauffage au bois et une conception bioclimatique garantissent confort et performance énergétique toute l’année.

Des accès sécurisés et facilités

En parallèle de la construction, le Département a aménagé les cheminements et voiries d’accès.

Une aire de bus et un parking de 78 places assurent un accueil adapté et sécurisé des élèves et familles.

Un investissement majeur pour la jeunesse

Avec un coût total de 24 M€, financé principalement par le Département, ce projet illustre un engagement fort pour la réussite éducative et l’égalité d’accès aux meilleures conditions d’apprentissage.