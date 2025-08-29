Une rentrée au top !

En cette rentrée, le Département investit 51 M€ pour des collèges modernes, durables et accueillants au service des 25 862 élèves drômois.

51 M€ consacrés par le Département à l’éducation et à la jeunesse en 2025-2026 25 862 collégiens drômois en cette rentrée 2025

Rénovation des bâtiments, numérique, alimentation, écoresponsabilité… En cette rentrée, tout est pensé pour offrir aux jeunes un environnement scolaire stimulant, sain et durable.

Des collèges modernes et agréables

La réussite scolaire commence par des conditions d’accueil de qualité. C’est pourquoi, chaque année, le Département modernise et rénove les collèges drômois.

À Montélimar, le collège Gustave Monod entre dans une phase de transformation ambitieuse.

Les travaux, prévus dès février prochain, comprennent :

l’agrandissement des salles de classe,

la création d’un foyer,

l’installation de 200 m² de panneaux photovoltaïques ,

, le réaménagement de la cour.

D’autres établissements bénéficient aussi d’investissements ciblés.

C’est le cas du collège Joseph Bédier au Grand Serre ou de Marc Seignobos à Chabeuil, avec un plateau sportif modernisé ou un gymnase rénové.

En parallèle, le Département agit pour améliorer le confort climatique.

Un programme de végétalisation et de désimperméabilisation des cours est actuellement déployé.

Objectif : réduire la chaleur estivale, favoriser la biodiversité et rendre les espaces extérieurs plus agréables et inclusifs.

Un numérique accessible et responsable

800 bornes wifi, 5 000 postes informatiques, tablettes tactiles, imprimantes 3D… Les élèves disposent d’outils performants.

Le Département assure la maintenance complète des réseaux et des équipements.

Mais au-delà de l’accès au matériel, il sensibilise les collégiens à l’impact environnemental du numérique.

En 2025, une opération de collecte de smartphones inutilisés a mobilisé six collèges.

Résultat : 406 appareils qui dormaient dans les tiroirs ont été recyclés ou reconditionnés.

Un nouveau collège à Suze-la-Rousse

Le projet phare de cette rentrée est l’ouverture du nouveau collège de Suze-la-Rousse, construit en remplacement du collège Do Mistrau. D’une capacité de 550 élèves, cet établissement conçu par l’architecte de renommée mondiale, Rudy Ricciotti, allie esthétisme, innovation et performance énergétique.

Un projet à 24 M€ piloté de A à Z par le Département.

Bien manger pour bien apprendre

Dans les 31 restaurants scolaires publics, les repas sont préparés sur place. Chaque jour, 13 000 déjeuners sont servis.

En moyenne, 51 % de produits bio et 21 % de produits locaux composent les assiettes.

Cet engagement est reconnu par le label En cuisine d’Ecocert, attribué à 100 % des collèges publics.

Huit établissements atteignent même le niveau 3, avec plus de 60 % de bio.

Des initiatives concrètes, comme les selfs participatifs ou les bacs à compost, limitent le gaspillage alimentaire.

Résultat : en 2024, les déchets sont tombés à 36 g par élève, contre 120 g en moyenne nationale.

Soutenir les familles

Tous les collégiens drômois, qu’ils soient dans le public ou le privé, bénéficient d’avantages pour la culture, le sport et les loisirs grâce à la carte Top Dép’Art.

Les familles peuvent aussi demander des bourses départementales.

Elles varient de 50 à 130 €, selon les revenus.

La prochaine campagne de dépôt des demandes débutera le 17 novembre.