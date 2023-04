Pour plus de sécurité et d’attractivité

Aujourd’hui, les réseaux mobiles et internet contribuent largement à la compétitivité et à l’attractivité des territoires. Une réalité et une nécessité qui a conduit le Département de la Drôme à signer avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes une « convention d’approche coordonnée en faveur de l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile ».

Grâce à ce partenariat, qui vient abonder le dispositif d’aide « New Deal Mobile » de l’Etat, 18 pylônes de téléphonie mobile ont été installés dans le département. Parmi eux, 4 ont été mis en service en 2020 sur les communes de Bouvante et Léoncel (canton Vercors-Monts du matin).

Avec un fonctionnement mutualisé entre plusieurs opérateurs, ces équipements ont contribué à améliorer la qualité de vie des habitants et des touristes.

Un secteur bien couvert

Le pylône de Bouvante-le-Haut

Il a permis de connecter une zone très touristique, été comme hiver. Le centre de vacances du chemin du Lac, très fréquenté, dispose d’une capacité de 110 lits et accueille des adultes et des enfants. Au cœur du massif du Vercors, il est le départ de nombreuses randonnées et un cadre idéal pour la pratique sportive de moyenne montagne.

Coût du pylône : 146 000 €, dont 51 100 € de la Région, 21 900 € du Département et une subvention de l’État de 73 000 €.

Le pylône de Bouvante-Lente

A mi-chemin entre le Royans et les plateaux du Vercors, le hameau de Lente accueille plusieurs structures touristiques et dessert des stations de ski drômoises. Les activités des usagers sont tournées vers la randonnée pédestre et équestre, le ski de piste et de fond, et le vélo.

Le pylône permet également la couverture des RD 131 et la RD 199 fréquentées par les touristes qui se rendent sur le massif du Vercors tout au long de l’année.

Coût du pylône : 105 350 €, dont 36 872 € de la Région, 15 802 € du Département et une subvention de l’État de 52 675 €.

Les pylônes de Léoncel-bourg et du col de Bioux

Ils desservent la RD 70, départementale de montagne qui connaît des conditions climatiques hivernales difficiles. La sécurité est une priorité pour cette route de 13 km qui connaît un trafic journalier important.

Pour Léoncel-bourg : coût du pylône 104 959 €, dont 36 735 € de la Région, 15 744 € du Département et une subvention de l’État de 52 479 €.

Pour le col de Bioux : coût du pylône 242 937 €, dont 108 262 € de la Région, 53 675 € du Département et une subvention de l’État de 75 000 €.

Un plus pour la sécurité des habitants et des touristes

Si la résorption des zones blanches est un atout pour l’attractivité des territoires, Marie-Pierre Mouton, présidente du Département de la Drôme et présidente du SDIS 26 (service départemental d’incendie et de secours), souligne pour sa part que l’accès à la téléphonie mobile est aussi un élément majeur de sécurité :

« Ces pylônes sont particulièrement utiles pour les sapeurs-pompiers amenés à intervenir dans ces zones montagneuses parfois compliquées d’accès, ainsi qu’au service des routes du Département notamment durant la période hivernale. »



Pour Isabelle Massebeuf, conseillère régionale déléguée à l’Aménagement numérique du territoire :

« Cette réalisation portée par le Conseil régional se veut une réponse concrète aux besoins d’aménagement du territoire et plus particulièrement pour les zones rurales. »

Légende photo : 20 avril 2023, Isabelle Massebeuf, conseillère déléguée à l’Aménagement numérique du territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Marie-Pierre Mouton, présidente du Département de la Drôme, ont inauguré les quatre pylônes de téléphonie mobile de Léoncel-Bouvante, en présence de Corinne Quèbre sous-préfète de Die, Nathalie Zammit vice-présidente du Département chargée de l’aménagement, du développement territorial et des dynamiques durables, Marie Fernandez conseillère départementale déléguée au numérique et à l’inclusion numérique, des maires de Bouvante et Léoncel, ainsi que des représentants de la Fédération Française des Télécoms et des opérateurs de téléphonie mobile.