Semaine Drômoise de l’alimentation

Un rendez-vous de bon goût.

Du 24 au 30 avril 2023, le Département de la Drôme vous invite à « La Semaine de l’Alimentation ». Une première édition dédiée aux seniors, ouverte à tous.

Cette manifestation gourmande et conviviale vous propose de découvrir les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée, adaptée aux besoins des personnes âgées.

Au menu : des conférences, des ateliers cuisine et des dégustations, pour apprendre à concocter de délicieux plats avec des produits frais, locaux et de saison.

Une occasion de renouer avec le goût de l’authentique et de partager des moments de plaisir, mettre en avant la joie, le goût et le bonheur de bien manger… Même en vieillissant.

Venez découvrir le travail d’acteurs impliqués pour une alimentation responsable et solidaire, leur engagement, leur expertise, leur créativité et leur diversité !

Ensemble, découvrons comment adopter de bonnes habitudes alimentaires tout au long de la vie !

Découvrez le programme complet ci-dessous à feuilleter ou à télécharger

Naviguer sur la carte en pleine écran en cliquant ici

La Semaine de l’alimentation s’inscrit dans le cadre de la stratégie alimentaire du Département de la Drôme, labellisée Projet Alimentaire Territorial (PAT), qui vise à promouvoir une agriculture durable et locale, à faciliter l’accès à une alimentation saine et de qualité pour tous les habitants, et à mettre en valeur les richesses gastronomiques du territoire.